В Дзержинском округе мужчину задержали за хранение наркотиков
Полицейские в Дзержинском округе поймали местного 46-летнего жителя, рассказали 16 ноября в УМВД.
Во время обыска у него дома нашли кусты растения, похожего на коноплю, — всего 29,29 грамма.
Эксперты подтвердили, что это наркотическое вещество.
Мужчина заявил, что хранил его для себя и не собирался никому продавать. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Против него завели уголовное дело.
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