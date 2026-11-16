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Криминал

В Дзержинском округе мужчину задержали за хранение наркотиков

Дмитрий Ивьев
16.11, 12:58
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Полицейские в Дзержинском округе поймали местного 46-летнего жителя, рассказали 16 ноября в УМВД.

Во время обыска у него дома нашли кусты растения, похожего на коноплю, — всего 29,29 грамма.

Эксперты подтвердили, что это наркотическое вещество.

Мужчина заявил, что хранил его для себя и не собирался никому продавать. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Против него завели уголовное дело.

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