В Дзержинском округе мужчину задержали за хранение наркотиков

Полицейские в Дзержинском округе поймали местного 46-летнего жителя, рассказали 16 ноября в УМВД.

Во время обыска у него дома нашли кусты растения, похожего на коноплю, — всего 29,29 грамма.

Эксперты подтвердили, что это наркотическое вещество.

Мужчина заявил, что хранил его для себя и не собирался никому продавать. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Против него завели уголовное дело.