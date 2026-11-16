В Калужской области подростки организовали нарколабораторию

Уголовное дело завели на двух молодых людей из Алтайского края, сообщили 16 ноября в калужском Следственном комитете.

По версии следствия, в октябре юноши в возрасте 17 и 18 лет решили заработать на изготовлении и сбыте наркотиков.

- С этой целью они искали в сети лицо, которое предоставило им необходимые средства для создания нарколаборатории, - заявили в СК. - Получив от соучастника преступной группы географические координаты, фигуранты прибыли в Жуковский район и забрали из тайников реактор, а также емкости с прекурсорами наркотических средств. В помещении бани на территории арендованного домовладения подозреваемые оборудовали лабораторию для изготовления наркотиков и произвели мефедрон в особо крупном размере.

У задержанных изъято более 25 канистр с прекурсорами, изготовленное наркотическое вещество, реактор, средства связи.

Сейчас ведется расследование.