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Новость дня Криминал

В Калужской области подростки организовали нарколабораторию

Дмитрий Ивьев
16.11, 09:46
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Уголовное дело завели на двух молодых людей из Алтайского края, сообщили 16 ноября в калужском Следственном комитете.

По версии следствия, в октябре юноши в возрасте 17 и 18 лет решили заработать на изготовлении и сбыте наркотиков.

- С этой целью они искали в сети лицо, которое предоставило им необходимые средства для создания нарколаборатории, - заявили в СК. - Получив от соучастника преступной группы географические координаты, фигуранты прибыли в Жуковский район и забрали из тайников реактор, а также емкости с прекурсорами наркотических средств. В помещении бани на территории арендованного домовладения подозреваемые оборудовали лабораторию для изготовления наркотиков и произвели мефедрон в особо крупном размере.

У задержанных изъято более 25 канистр с прекурсорами, изготовленное наркотическое вещество, реактор, средства связи.

Сейчас ведется расследование.

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