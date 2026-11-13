В Калуге супругов оштрафовали за продажу немаркированных сигарет
Суд вынес приговор 44-летнему мужчине и его 36-летней жене — каждого обязали выплатить штраф в 700 тысяч рублей.
Супруги, которые работали как индивидуальные предприниматели, закупили в Москве больше 3 тысяч пачек сигарет — на них были поддельные специальные марки.
Общая стоимость партии превысила 400 тысяч рублей. Товар привезли в Калугу в арендованные торговые помещения, чтобы потом продать.
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