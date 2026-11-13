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Криминал

В Калуге супругов оштрафовали за продажу немаркированных сигарет

Дмитрий Ивьев
13.11, 12:55
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Суд вынес приговор 44-летнему мужчине и его 36-летней жене — каждого обязали выплатить штраф в 700 тысяч рублей.

Супруги, которые работали как индивидуальные предприниматели, закупили в Москве больше 3 тысяч пачек сигарет — на них были поддельные специальные марки.

Общая стоимость партии превысила 400 тысяч рублей. Товар привезли в Калугу в арендованные торговые помещения, чтобы потом продать.

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