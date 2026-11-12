Калужской пенсионерке разрешили не платить по кредиту, который она взяла под влиянием мошенников
В 2024 году женщина оформила в банке кредит на 150 тысяч рублей, а потом передала эти деньги неизвестному человеку.
Как показал эксперт, в момент подписания договора пенсионерка не понимала, что делает, — её ввели в заблуждение аферисты. По этому факту завели уголовное дело о мошенничестве.
Прокуратура встала на защиту женщины и обратилась в суд с требованием признать кредитный договор недействительным. Суд второй инстанции согласился с доводами прокуратуры — договор аннулировали. Сейчас прокуратура следит за тем, как исполняется решение суда.
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