В Калужской области суд не стал досрочно освобождать мужчину, который поджёг дом и хозяйственные постройки

В декабре 2022 года 44-летний мужчина ночью пробрался в жилой дом в Московской области и поджёг его — всё имущество сгорело дотла. На следующий вечер он снова пришёл на участок и спалил два сарая вместе с тем, что в них хранилось. Мужчина пошёл на это из-за личной неприязни к семье хозяйки дома, сообщили 12 ноября в прокуратуре.

В апреле 2024 года суд приговорил его к трём годам в колонии-поселении. Кроме того, мужчину обязали выплатить потерпевшей около 900 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба.

Отсидев часть срока, осуждённый попросил суд выпустить его условно-досрочно. Но прокурор возразил: по его мнению, мужчина не доказал, что исправился, да и ущерб потерпевшей до конца не возместил. Суд согласился с позицией прокурора и отказал в досрочном освобождении.