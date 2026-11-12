В Калуге женщина отдала мошенникам 6 миллионов рублей

За сутки в Калужской области четверо человек стали жертвами телефонных и интернет-мошенников. Пострадавшим - от 28 до 77 лет, а общий ущерб составил больше 6,7 миллиона рублей, сообщили 12 ноября в полиции.

Самый крупный ущерб - у 77-летней жительницы Калуги. Она лишилась 6,3 миллиона рублей. Мошенники обманули пожилую женщину под предлогом того, что нужно задекларировать деньги и перевести их на безопасный счёт.

По факту преступления завели уголовное дело о мошенничестве. Полиция продолжает разбираться в ситуации.