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Криминал

Калужанка потеряла больше 10 тысяч рублей, пытаясь купить хорька

Дмитрий Ивьев
12.11, 12:34
4 1588
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Женщина искала питомца на тематических сайтах и нашла подходящее объявление. Она связалась с продавцом, а дальше они переписывались в мессенджере, сообщили в полиции.

Собеседник рассказал, что нужно перевести деньги на карту, а потом он отправит хорька доставкой. Калужанка поверила и отправила нужную сумму.

На следующий день женщина заподозрила неладное: продавец так и не спросил ни номер телефона, ни адрес для доставки. Когда она уточнила этот момент, собеседник вместо ответа попросил ещё денег. Тогда женщина поняла, что её обманывают, и пошла в полицию.

Сейчас правоохранители расследуют дело о мошенничестве и ищут причастных.

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