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Криминал

В Малоярославце пожилой мужчина убил сына топором

Дмитрий Ивьев
12.11, 12:11
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Суд вынес приговор 75-летнему пенсионеру.

Мужчину отправили в колонию строгого режима на восемь лет, рассказали 12 ноября в Следственном комитете.

Ночью 16 июня он четыре раза ударил спящего сына топором в голову и шею. Травмы оказались смертельными.

- После совершения преступления мужчина добровольно явился в правоохранительный орган и рассказал о содеянном, - заявили в СК.

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