В Малоярославце пожилой мужчина убил сына топором
Суд вынес приговор 75-летнему пенсионеру.
Мужчину отправили в колонию строгого режима на восемь лет, рассказали 12 ноября в Следственном комитете.
Ночью 16 июня он четыре раза ударил спящего сына топором в голову и шею. Травмы оказались смертельными.
- После совершения преступления мужчина добровольно явился в правоохранительный орган и рассказал о содеянном, - заявили в СК.
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