В Малоярославце пожилой мужчина убил сына топором

Суд вынес приговор 75-летнему пенсионеру.

Мужчину отправили в колонию строгого режима на восемь лет, рассказали 12 ноября в Следственном комитете.

Ночью 16 июня он четыре раза ударил спящего сына топором в голову и шею. Травмы оказались смертельными.

- После совершения преступления мужчина добровольно явился в правоохранительный орган и рассказал о содеянном, - заявили в СК.