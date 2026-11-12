Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Козельске предприниматель украл из бюджета 2 миллиона рублей
Криминал

В Козельске предприниматель украл из бюджета 2 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
12.11, 09:08
0 939
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В четверг, 12 ноября, об аресте 45-летнего индивидуального предпринимателя рассказали в Следственном комитете.

- В 2025 году в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» между муниципальным учреждением и индивидуальным предпринимателем заключены договоры на выполнение работ по архитектурной подсветке нескольких зданий в Козельске, - пояснили в СК. - Обвиняемый из корыстных побуждений установил световое оборудование, не предусмотренное договорами, а заказчику предоставил документы с недостоверными сведениями о выполнении работ в соответствии с техническим заданием.

Потери бюджета оцениваются в два миллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры Козельского района и УФСБ.

Сейчас идет следствие.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
6 оценили
50%
0%
0%
0%
33%
17%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlJtRm91dE9aUUpIS0RYRStoc21Pc0E9PSIsInZhbHVlIjoiT2F4S1Q3Y2xOL0FIWDdUYXlkRUxiYnM5SFo5OHgzMzNOdkNlbEU5dW9EMHVrQ1JHQkltallUTkhWNWRrRDF4bmhrL0c1VHpWajBJS3ZNcGRxS1FzbTF5cDhRTTk1bzZSNmJmeHBYZmJoTEY0cnNVdWJQa1dGaGI4bjBPdGN2a2ZYTlpIcXliODQrQWRnb3JqMmF0d1dvU281R2xsakdNY3M1eVh3d3V2NDl2V3I4enR1ZmhRRStNMEFlRy9Mc0d5L3VYbUJiUHMrTUpPcXV5WFg5SUkwRjBDekRwaDAvV3MxNlg4c01ET0F0NkVSV2g0b2kzTGc5bWdrcWpZeHJpbE04eUZ1ZlB3blFWZGo4Mnd6aG9sYXM2WHZ2R2luZURQaE93SzlPL3dsQjl0US9XL29YRmlkUGhTbkRaNk5YQXRoNnlsTVV4VnRnRm5pQ2l4UnNSRmcvRU5LdE94blJPWHRXdDd1N3BMTnl3V2VtVlRVZTZHZWoxVmxBMW1GcDJJV2k1d0JqR1IweVgrZlE4SmdJZC9sdVNRZlAvczM3cFJjdXBqcllxYWdOTVd0WTBUMjhHbEVqMXNwVHU3NDV3YyIsIm1hYyI6ImNlMmVkNTEyMWMwNWUwNzc0MzAyOTJmODI3NzY1ZjFmMzRiNzc3ZGIwYTRlNWZhMDc1NTYyN2E4MmYzZWFhMmMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InRqdXF6NndKUVg1cjYvN3o0Q3Z2YXc9PSIsInZhbHVlIjoiQnVabVBacWcyaTRld0xiTWFZYUpuYjJsRzhiZVVLS1R2RWpVUm03VWx3WmZNQjNQelE3Um81VEZuYi8xeE82RXlSdW5qK1VSWVBkVUF4bGY0NlRmTVhyS0xSS3Q0cTZrdW04ZGhEMVg0UVRzNlJna3JiOEVMeUhjRHZLYWdNTW1HZzN2U3dyd21PaXo2b2JzNnlFT3N2NVhNRGhSMkY2ZFVPd0s2S1AvYWVpY0ptcWVwSlI1T2lrRUppUTRpYzRWSW9abEkyNU56ZHloclIydE54aG9nM3JMd2xqVkVKK0hNaWhoWUk3YlZtR3pZblUrME0zclNaM0x6Z1hWcnVPd0NqaFVGeUtSa09TZTBVdytLREhqYm5hMWFGb29ET2tkTktJdnBON3ZveW96UlRYZStUeWNQNnhYL3BNM1dYbmhBdHg3UG5RaW1yYWgvWUxUekVNMmFBQjErSDZxZjhzanQ1RW1zNVJkUlVXUjdHYU9lQkhlS3pkTU5jb2hUVjY2NDZaaVR5cVprZEM4YWZpWm1wUEpWbWUyWE5ITW5RWkRvZHFaLzV5Tm5GK21YZ1FaeUdGcWtMQzV0eHRJRzZ4QXV1amhXU1RId1RrV0tsZDl6cnF2aEx1dDNkTFJBS2k4WEtnc1AreHlVcVpla2R0VXIyQkcxUnlNT0o0VnVpRmtCaWQ4NDNhRkZSVEZ0K3JjQ3RkV0lqVTFJbGlBS1FQRXVZK2s1NktPMTFtaThYUjVtcm1CbWFkZytpYzJiMzRUYXRoejBJb3NjWUYzOFExdFpSbXBVMUFtVklQOVNqN3dRZWNxYzgyVEUrcHRUZ011RThMQUF3dnFQdTFwa0o1LyIsIm1hYyI6ImRlOTUxMjBmYzFhY2JkMWNmODEzOGNkM2MxODFjYjhmZWNjODA2ZDkxZTJmNzI3ODg3ZDM0ZDdlMDc4MTI0MmUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+