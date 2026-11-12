В Козельске предприниматель украл из бюджета 2 миллиона рублей
В четверг, 12 ноября, об аресте 45-летнего индивидуального предпринимателя рассказали в Следственном комитете.
- В 2025 году в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» между муниципальным учреждением и индивидуальным предпринимателем заключены договоры на выполнение работ по архитектурной подсветке нескольких зданий в Козельске, - пояснили в СК. - Обвиняемый из корыстных побуждений установил световое оборудование, не предусмотренное договорами, а заказчику предоставил документы с недостоверными сведениями о выполнении работ в соответствии с техническим заданием.
Потери бюджета оцениваются в два миллиона рублей.
Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры Козельского района и УФСБ.
Сейчас идет следствие.
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