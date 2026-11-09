Калужанка похитила у пенсионера более 234 тысяч рублей

В Кировском районе Калужской области суд рассмотрел дело о краже денег с банковской карты пенсионера. Всё началось с того, что пожилой мужчина доверил знакомой карту и ПИН-код — хотел, чтобы она сняла немного денег на ремонт телефона.

Но женщина стала пользоваться картой без разрешения. Она тайком брала карту из квартиры пенсионера, расплачивалась ею в магазинах, кафе, аптеках, цветочных лавках, снимала наличные в банкоматах, а потом незаметно возвращала на место. Были и крупные траты, и множество мелких списаний — в том числе по 100 рублей. Сильнее всего счёт пострадал в сентябре 2025 года: за две недели с него пропало больше 67 тысяч рублей. Всего женщина потратила 234 584 рубля 64 копейки — а это были военная и социальная пенсии мужчины, других доходов у него не было.

Во время суда женщина признала вину, полностью вернула украденное и извинилась перед пенсионером. Суд признал её виновной в восьми эпизодах кражи и назначил наказание — 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор пока не вступил в силу — его можно обжаловать.