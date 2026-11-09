В Обнинске двое мужчин украли кофе из супермаркета
Двое приятелей вынесли из местного супермаркета упаковки с кофе. Они взяли товар со стеллажа, спрятали под одежду и ушли, ничего не заплатив. Всё это попало на камеры видеонаблюдения, рассказали 9 ноября в полиции.
Как рассказал один из задержанных, в тот день он познакомился на улице с мужчиной — сначала тот попросил закурить, потом они вместе выпили. После этого пошли в ближайший магазин и решили украсть кофе.
Теперь разбираться будет суд.
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