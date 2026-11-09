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Криминал

В Обнинске двое мужчин украли кофе из супермаркета

Дмитрий Ивьев
09.11, 15:51
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Двое приятелей вынесли из местного супермаркета упаковки с кофе. Они взяли товар со стеллажа, спрятали под одежду и ушли, ничего не заплатив. Всё это попало на камеры видеонаблюдения, рассказали 9 ноября в полиции.

Как рассказал один из задержанных, в тот день он познакомился на улице с мужчиной — сначала тот попросил закурить, потом они вместе выпили. После этого пошли в ближайший магазин и решили украсть кофе.

Теперь разбираться будет суд.

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