В Обнинске двое мужчин украли кофе из супермаркета

Двое приятелей вынесли из местного супермаркета упаковки с кофе. Они взяли товар со стеллажа, спрятали под одежду и ушли, ничего не заплатив. Всё это попало на камеры видеонаблюдения, рассказали 9 ноября в полиции.

Как рассказал один из задержанных, в тот день он познакомился на улице с мужчиной — сначала тот попросил закурить, потом они вместе выпили. После этого пошли в ближайший магазин и решили украсть кофе.

Теперь разбираться будет суд.