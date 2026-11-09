В Калуге задержали двоих мужчин, которые пытались украсть станок с предприятия
Работники предприятия заметили, что двое мужчин проникли в здание, разобрали станок и начали спускать его по лестнице, чтобы увезти. Сотрудники сразу позвонили в полицию.
На место приехали патрульные и задержали подозреваемых — двух калужан, 39 и 29 лет. Их доставили в отдел для разбирательства.
Как выяснилось, один из мужчин узнал, что на предприятии хранится ценное имущество, и предложил другу украсть его, чтобы потом продать или использовать. Приятели приехали на машине, забрались в здание и принялись разбирать станок.
При досмотре у одного из задержанных нашли порошок — экспертиза показала, что это наркотическое вещество, весом 82,6 грамма.
Теперь на мужчин завели уголовные дела: одно — за попытку кражи, второе — за хранение наркотиков. Один из них пока под подпиской о невыезде, второго задержали. Расследование продолжается.
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