В Калуге задержали двоих мужчин, которые пытались украсть станок с предприятия

Работники предприятия заметили, что двое мужчин проникли в здание, разобрали станок и начали спускать его по лестнице, чтобы увезти. Сотрудники сразу позвонили в полицию.

На место приехали патрульные и задержали подозреваемых — двух калужан, 39 и 29 лет. Их доставили в отдел для разбирательства.

Как выяснилось, один из мужчин узнал, что на предприятии хранится ценное имущество, и предложил другу украсть его, чтобы потом продать или использовать. Приятели приехали на машине, забрались в здание и принялись разбирать станок.

При досмотре у одного из задержанных нашли порошок — экспертиза показала, что это наркотическое вещество, весом 82,6 грамма.

Теперь на мужчин завели уголовные дела: одно — за попытку кражи, второе — за хранение наркотиков. Один из них пока под подпиской о невыезде, второго задержали. Расследование продолжается.