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Криминал

Калужанин лишился 1,7 миллиона рублей, поверив в легкий заработок

Дмитрий Ивьев
09.11, 09:38
1 826
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Житель Калуги стал жертвой мошенников. В интернете мужчина познакомился с девушкой, и та рассказала, что неплохо зарабатывает на бирже. Собеседница предложила калужанину тоже попробовать — вложить деньги и получать большой доход.

Мужчина заинтересовался и несколько месяцев переводил деньги по указаниям новой знакомой. Когда он захотел вывести заработанные средства, девушка сказала, что для этого нужно сделать ещё один перевод. Тогда мужчина понял, что его обманывают, и пошёл в полицию.

Сейчас правоохранители расследуют уголовное дело о мошенничестве и пытаются найти причастных к преступлению, сообщили 9 ноября в УМВД.

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