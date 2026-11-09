Калужанин лишился 1,7 миллиона рублей, поверив в легкий заработок

Житель Калуги стал жертвой мошенников. В интернете мужчина познакомился с девушкой, и та рассказала, что неплохо зарабатывает на бирже. Собеседница предложила калужанину тоже попробовать — вложить деньги и получать большой доход.

Мужчина заинтересовался и несколько месяцев переводил деньги по указаниям новой знакомой. Когда он захотел вывести заработанные средства, девушка сказала, что для этого нужно сделать ещё один перевод. Тогда мужчина понял, что его обманывают, и пошёл в полицию.

Сейчас правоохранители расследуют уголовное дело о мошенничестве и пытаются найти причастных к преступлению, сообщили 9 ноября в УМВД.