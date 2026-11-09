В Калуге подростков задержали с крупной партией наркотиков

Завершено расследование уголовного дела о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере, рассказали 9 ноября в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

- 17-летнему жителю Калуги в мессенджере «Телеграм» поступило предложение о высоком заработке за распространение наркотических средств, - пояснили в СК. - Подросток согласился на участие в преступной группе и вовлек в её деятельность 15-летнего знакомого, не достигшего возраста привлечения к уголовной ответственности. Действуя по предварительному сговору с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подследственный получил посредством мессенджера информацию о месте нахождения крупной партии наркотического средства с целью его дальнейшей реализации неопределенному кругу лиц на территории города Калуги через систему тайных «закладок».

Из тайника они забрали около 30 граммов запрещенных веществ. И с этой партией их задержали полицейские.

В ближайшее время дело рассмотрит суд.