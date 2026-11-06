Месть за венерическое заболевание: в Малоярославце двое мужчин пытались убить знакомого

Суд вынес приговор виновникам, сообщили 6 ноября в Следственном комитете.

- Один из злоумышленников посчитал, что потерпевший заразил его венерическим заболеванием во время совместного употребления наркотиков и решил за это отомстить, - рассказали в СК. - Находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, осужденные прибыли по месту жительства знакомого, выстрелили ему в глаз из сигнального пистолета, подвергли избиению, нанесли ножевое ранение и начали душить металлической цепочкой, которая от усилия порвалась.

Жертва в этот момент убежала из квартиры. Мужчина лишился глаза, но жизнь врачи ему спасли.

- Во время нападения один из осужденных, демонстрируя нож, высказал угрозы убийством в адрес свидетеля в случае дачи показаний о совершенном преступлении, - заявили также следователи.

Виновники получили 10 с половиной и 8 с половиной лет колонии строгого режима.