В Сухиничском районе пенсионер перевёл мошенникам миллион рублей
68-летний мужчина из Сухиничского округа попался на уловку аферистов. Ему позвонили, и незнакомец, выдав себя за сотрудника правоохранительных органов, убедил пенсионера перевести деньги на безопасный счёт. Якобы чтобы их сохранить. В итоге мужчина отправил мошенникам все сбережения.
По этому случаю завели уголовное дело — речь идёт о мошенничестве в особо крупном размере.
Расследование держит на контроле прокуратура Сухиничского района.
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