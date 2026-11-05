В Сухиничском районе пенсионер перевёл мошенникам миллион рублей

68-летний мужчина из Сухиничского округа попался на уловку аферистов. Ему позвонили, и незнакомец, выдав себя за сотрудника правоохранительных органов, убедил пенсионера перевести деньги на безопасный счёт. Якобы чтобы их сохранить. В итоге мужчина отправил мошенникам все сбережения.

По этому случаю завели уголовное дело — речь идёт о мошенничестве в особо крупном размере.

Расследование держит на контроле прокуратура Сухиничского района.