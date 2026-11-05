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Криминал

В Сухиничском районе пенсионер перевёл мошенникам миллион рублей

Дмитрий Ивьев
05.11, 15:54
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68-летний мужчина из Сухиничского округа попался на уловку аферистов. Ему позвонили, и незнакомец, выдав себя за сотрудника правоохранительных органов, убедил пенсионера перевести деньги на безопасный счёт. Якобы чтобы их сохранить. В итоге мужчина отправил мошенникам все сбережения.

По этому случаю завели уголовное дело — речь идёт о мошенничестве в особо крупном размере.

Расследование держит на контроле прокуратура Сухиничского района.

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