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Криминал

В Кировском округе подросток стал дроппером

Дмитрий Ивьев
05.11, 14:34
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Несовершеннолетний открыл в банке счёт для себя, а в феврале 2026 года согласился за 4 000 рублей передать знакомому банковскую карту и данные для доступа к онлайн-банку. Он отдал приятелю сведения о счёте, логин, пароль и саму карту, рассказали 5 ноября в полиции.

Позже неизвестные использовали этот счёт, чтобы принимать, переводить и снимать деньги.

Сейчас расследование завершено. Следователь попросил суд применить к подростку принудительную меру воспитательного воздействия.

Полиция напоминает: если передать карту, её реквизиты или данные для входа в онлайн-банк третьим лицам за деньги — это преступление (дропперство). За такое могут посадить на срок до трёх лет.

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