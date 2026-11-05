В Обнинске женщину будут судить за две кражи

36-летняя жительница Алтайского края нашла на улице чужую банковскую карту и несколько дней расплачивалась ею в магазинах. Так она потратила 12 000 рублей, рассказали 5 ноября в УМВД.

Кроме того, женщина украла из супермаркета шоколад и зубную пасту. Ущерб составил 3 000 рублей.

Теперь дело направлено в суд. Женщину обвиняют в краже и в хищении денег с банковского счёта.