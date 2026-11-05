В Калуге мужчина обманул двух женщин на кладбище
В полицию обратилась калужанка, которая отдала больше 20 тысяч рублей мужчине. Тот пообещал облагородить захоронение её родных, но работы так и не сделал.
По версии полиции, 30-летний местный житель заметил на кладбище пожилую женщину, предложил свои услуги, а когда она сначала отказалась — дал визитку. Позже пенсионерка всё-таки позвонила ему и договорилась о работах. Мужчина пообещал всё сделать, попросил аванс, получил деньги, а потом перестал отвечать на звонки. Деньги он потратил на себя.
Выяснилось, что так он обманул ещё одну жительницу Калуги. Ущерб составил больше 30 тысяч рублей.
На подозреваемого завели уголовное дело о мошенничестве. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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