В Калуге мужчина обманул двух женщин на кладбище

В полицию обратилась калужанка, которая отдала больше 20 тысяч рублей мужчине. Тот пообещал облагородить захоронение её родных, но работы так и не сделал.

По версии полиции, 30-летний местный житель заметил на кладбище пожилую женщину, предложил свои услуги, а когда она сначала отказалась — дал визитку. Позже пенсионерка всё-таки позвонила ему и договорилась о работах. Мужчина пообещал всё сделать, попросил аванс, получил деньги, а потом перестал отвечать на звонки. Деньги он потратил на себя.

Выяснилось, что так он обманул ещё одну жительницу Калуги. Ущерб составил больше 30 тысяч рублей.

На подозреваемого завели уголовное дело о мошенничестве. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.