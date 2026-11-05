Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге мужчина обманул двух женщин на кладбище
Криминал

В Калуге мужчина обманул двух женщин на кладбище

Дмитрий Ивьев
05.11, 12:37
0 553
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В полицию обратилась калужанка, которая отдала больше 20 тысяч рублей мужчине. Тот пообещал облагородить захоронение её родных, но работы так и не сделал.

По версии полиции, 30-летний местный житель заметил на кладбище пожилую женщину, предложил свои услуги, а когда она сначала отказалась — дал визитку. Позже пенсионерка всё-таки позвонила ему и договорилась о работах. Мужчина пообещал всё сделать, попросил аванс, получил деньги, а потом перестал отвечать на звонки. Деньги он потратил на себя.

Выяснилось, что так он обманул ещё одну жительницу Калуги. Ущерб составил больше 30 тысяч рублей.

На подозреваемого завели уголовное дело о мошенничестве. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
4 оценили
50%
0%
0%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik8xWWNXQzN3OFZ5RjF6My9JNGVtNVE9PSIsInZhbHVlIjoiK1dFT005UUVUWFJyQ1lyZEVBa0xqQWpheTQ4eTdNcVByT01FRUhzK0E5a0puVng0eERXNVdjWXlMUUx5MEI0R2hOdDRKYXpjME9zbzRYS0ZPZTIzV2pSM05PdjBKUlRGMXFIdGlFYVQrUDd1OGwvaWhFNzRxYmEvNEVRV2FZNTY4cXp5c2g2SmU5UWJEVnB5cjJiSGpEdnZXaEhjazVWMjZhV3MxM1czajR2VHJZSXAyd0dHMmpQazAwU3ZZcDRITE9SV0ZVQjVSM1dXRjhvQzlXY2Fqc1U2ODc3Z01yWGdEZkVUcG91SndXakJPVThBWDhyTFU2NDR3NG0vazRCcGdZa2Fpb0c3S2Uwa2VzRUFvZmh4TDlNYkpwaEprQUdUam9Yb0FsTWFYcFlSN2FtYlBOeVpiVjJXeG1CcFFoekZtN3RxOWRNNzdSaGpiK2hjeG5sclZxRG1RdDYvQ0Fyd1ZBMjI2NjNQWjR6dVdMNTQrWGw2T0pjaVhuZklsOERGZDVQNDFEV0FDM2xvcmJEb2hraUd1WUtmVDdGYzI2QlVSSnZzQkJPSVV0RUlnSHBKZnRuSDZ4cHhLYlpYdkpvWiIsIm1hYyI6IjQ2MWU3N2Q0MmQ4Y2IzNDRhMTA1NTYxMTkyMjI4YWMwMDliZWI1MDY1MWRlODhlZjJmNDBjODVjNzEwODhkMzIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImJUSHVWNUlxMnNuMzAwZ1FrNHZDcXc9PSIsInZhbHVlIjoicURNeTlQejhPL3R4UVVZd1A5ZERhU1paZm5VejJKaThJV0FVOVNqVEZyMXkxajJXaGlsRlFXdnVGVitzT0dKN3Y5RlJ0WUl3Um52WnlUTG1HQXp2U2hIakp1TTFoeDU0U3dwcUFEc3VUU3VYRWFGM0ViNG9LL0Z1R0g3dExxTkZxcHM3SE1xaEFtaTlac1VhcFZOYlJIVm9aTmlKaFhtcUNrWGljRStGVEl1bDJsZENMbkk5a1VTUzZjTUZjSXhkTzBWRjJQVmhxMjdzUW1GY2Z4bnhEb1NHSm45UFlBTDlobkRxeWtQTG5ORzk3L0V3WmhINy9vbVhnaUMxRmdZT05IWTFab0EvWTVaMng0a0NNeVNEZ2xublZONGVJamMvdzFRUTMrY2dsZVpaMElQM2xnQjV1NGZFUmNlYXE0dTkxeFBoVGdXTE1nQ2pGaGh4ODg5RHNoZGpKb2NBVmdmMVdhakx2cmd2aUdGUHJwQ3g4ZVhjSkY1WGplWFFrb0EwS1VLM092cUZhOGk5NTZOanlQYWpOVmdycXN1YytUVWJrZ2lJRnIzOTZaYStWNlEyRU1CY2tmVE5uUFdyaXBWTXdzRGhlb0YwaHdDYlBDVkRjUkhmVHpSM2l0ekQ4M1lGdkRscGViMTIzMVdWVlNvQU9rcE0xU3RtRHc5b3pPcjZqaUlqRENQWkg3VDh1QXRjcXRoWFYwdHZ5SHlvUHRiajIyR21TOTd5bUlZODhLUGNjdUo5T3AybWVOd2JqZlVuSzlSdlQvdyt0b2s4Q3Uyb1BxdkZ1MERXVEUzMTdlbHpTcUU3SU0zZVRmY0Q4OFFsNVozNU1mK1NWSUYvR2NkMCIsIm1hYyI6IjJjN2M0OTZjZjc4NWY4NGNlYWI5ZGZmNGNiYmYwYTUxYjBkMzA4NDYzNmMwODZmMjY1MGNmMDMyMmViMmUzMTciLCJ0YWciOiIifQ==
18+