В Калуге суд отказал женщине в досрочном освобождении
29-летняя жительница Медыни просила суд выпустить её условно-досрочно.
В 2024 году она дважды украла наличные, а ещё похитила деньги с банковской карты своей матери. В 2025 году женщину приговорили к 3 годам и 3 месяцам колонии.
Отбыв положенную часть срока, она подала ходатайство об УДО. Но прокурор возразил: по его мнению, нет достаточных оснований считать, что женщина исправилась. Суд согласился с позицией прокуратуры и отказал в досрочном освобождении.
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