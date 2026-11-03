В Калуге суд отказал женщине в досрочном освобождении

29-летняя жительница Медыни просила суд выпустить её условно-досрочно.

В 2024 году она дважды украла наличные, а ещё похитила деньги с банковской карты своей матери. В 2025 году женщину приговорили к 3 годам и 3 месяцам колонии.

Отбыв положенную часть срока, она подала ходатайство об УДО. Но прокурор возразил: по его мнению, нет достаточных оснований считать, что женщина исправилась. Суд согласился с позицией прокуратуры и отказал в досрочном освобождении.