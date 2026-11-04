Калужанка потеряла больше 80 тысяч рублей из-за мошенников при покупке ноутбука

Жительница Калуги хотела купить ноутбук в подарок дочери. Вместе с дочкой она искала подходящую модель на сайтах, а потом перешла в мессенджер, чтобы обсудить покупку с продавцом.

Продавец прислал ссылку якобы на официальный сайт магазина. Женщина зарегистрировалась там и оплатила ноутбук с банковской карты. После этого она договорилась о доставке и стала ждать товар.

Вскоре она заметила, что страница продавца исчезла, а сайт, где она делала платёж, заблокирован. Тогда женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

Сейчас по делу идёт расследование, сообщили в УМВД.