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Криминал

Калужанка потеряла больше 80 тысяч рублей из-за мошенников при покупке ноутбука

Дмитрий Ивьев
04.11, 08:00
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Жительница Калуги хотела купить ноутбук в подарок дочери. Вместе с дочкой она искала подходящую модель на сайтах, а потом перешла в мессенджер, чтобы обсудить покупку с продавцом.

Продавец прислал ссылку якобы на официальный сайт магазина. Женщина зарегистрировалась там и оплатила ноутбук с банковской карты. После этого она договорилась о доставке и стала ждать товар.

Вскоре она заметила, что страница продавца исчезла, а сайт, где она делала платёж, заблокирован. Тогда женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

Сейчас по делу идёт расследование, сообщили в УМВД.

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