Житель Тулы получил 9 лет колонии за попытку сбыта наркотиков в Калуге
28-летний мужчина из Тулы договорился в интернете с неизвестным человеком и приехал в Калугу, чтобы забрать наркотики.
В мае этого года он на своей машине приехал в лес недалеко от города и забрал из тайника больше 500 граммов наркотического вещества.
Его задержали сотрудники УФСБ. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Кроме того, у туляка конфисковали в пользу государства автомобиль Volvo XC 90, системный блок и телефон iPhone 15 Pro.
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