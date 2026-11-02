Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Житель Тулы получил 9 лет колонии за попытку сбыта наркотиков в Калуге
Криминал

Житель Тулы получил 9 лет колонии за попытку сбыта наркотиков в Калуге

Дмитрий Ивьев
02.11, 15:03
0 352
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

28-летний мужчина из Тулы договорился в интернете с неизвестным человеком и приехал в Калугу, чтобы забрать наркотики.

В мае этого года он на своей машине приехал в лес недалеко от города и забрал из тайника больше 500 граммов наркотического вещества.

Его задержали сотрудники УФСБ. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Кроме того, у туляка конфисковали в пользу государства автомобиль Volvo XC 90, системный блок и телефон iPhone 15 Pro.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im1hNEZsanFVNHFUU0RSbFhkSEkvTWc9PSIsInZhbHVlIjoidWxlZzhucDVGMVlZbUMxVURvMU1hTk1lMGJybXZ5M090WngvT2hiYVArbkw1TWxPR0t6MXRtd3ppNnNvR0hNL0psaVFDbEs5MG1uNlhJWXM4UkhSZlBPdW41VktCTkRSUnYwUEJPUnh1UmxUd2ZBRGt4ODZtMGFndnFvVmE4KzRCeDROazN5K3E3RTMrODM3VG5XUHhyVHQvQnBHdHRBZ3k2c1haUGY5cWx5UmowOHF3V015bEF0UzY3ei9XTEdLcnBvMDltbWRiYUpkaTBzdzNHMDNsSjhCTzRRVjd0TlhuWjJIL1dMRUNhcnhZOVJnMDhLRkRpYVRibGVWNGxBM0FjK2JlZVpwb0FJeUNFTzNSZ2N5S285cHl3cFVzcXVJRHdlNW1RekVJN29GdTE0MktvSSs4MHMrbkd1MEcrNUtzTlRCRWNvREZzbVFBaUQvSFZhWGRzbFU0bStLQWtMa0ZOaW1qV0w3TXNOWXJKWmtrTDFJRWlBYUV6cC9aMWpHZ0I4aWZZSDJZdW81dHh2VVN1YVhtaFRRTENzU3QwaE1aMXRTZHB5VnhVN1VDM25Jdm52cGQvTUptRVZBQ2RuSiIsIm1hYyI6IjQ1Mzk4YzMwZDU3MTRlZmZlMmJhMTljN2FiYmVjNjExNmE3M2Y0MDMyZTQ4ZTlmMDgzNDg5ZjMxZWQwYThiNmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkRHMmI5Mnc1ZTREZFd6V21EbnNFNlE9PSIsInZhbHVlIjoibHdyUXpYWFR3MzdlNEQxWHRiTnM3dGh6b0VkMkhjYTE5b2dwS2Irb01yZjg4MEZ1clBQcEU1aDBMN2VFblFJUzFHQzhpdy8ySW4yZjBoWjhMY3hmREtWVFZUNjdYbW9JTDQvdC9yb0FRTFBoM3N3Y2I0TnJlWmRJTUxGRFdoWFMzVkw1ejU0YnptbGkxTmFHL294T1lrVjdIOTJKL21kaGRPY3ZQRnpEckg2M3RMdGVSMU9NYUJFbXpUenB5RlByanYxOHJpdmsrbzVqbVNBb2ttN0lCOEF4NnBpZTI1aEM4QTJINzB3OVJsRGNZaENidXNqcHhMY05JOVk3eVZXb2hIV1JvV1dTdFZIcDA3YldrOFdKbUJOMy9sRm4yMnhjUXRTbUJVOFQ1R0pvWVZwYkcwYWs3NzhsLzhFbFBBei9zWFFBYXZSWit5bXJmVWExeVhEbFI2OFBPQkM0VURyZi92dXNKaHFvekhUMjUrNmpHa0hsbTVmUTIvSHVackZFNjVkUDBLYlg0a0NlamQ5UkRFODFBVW1Cb0d0SGtNNkFLcnIrQWppWDFGSmRPRnVEakhucURRbFgxNHE2MGhsYm9UcW93ZGtlcTB2dzBpZDN5RGJERENXN0RjNG9pUzh6aTY3aEQwZzREQktWNVNhQk01eEpBRTBHZVFpN200WXNyZmx1aFRUR0FHbHl5dVB2S09CWlhpaE9oVnJZVGRNamJraTNlckkwbDdETmFZQ2JKdDVsbk84QjIrVk1EZzR2d1Q5bnFIS1RwRC9vWkp0d1VxSkVaTGNBcXNyTmVPY1I5RmhBdEFsWlhxZjFFTGpzUnpzenFLWHB2UWtVQk9DbCIsIm1hYyI6ImRhNTFjY2IyNDYyNDcxMzdhODc3MTRhZWVmMWE0MTg2ZmQyODBjY2EyNTI4NmJhYmFhZTU2NWViY2YwYjQ5MTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+