Житель Тулы получил 9 лет колонии за попытку сбыта наркотиков в Калуге

28-летний мужчина из Тулы договорился в интернете с неизвестным человеком и приехал в Калугу, чтобы забрать наркотики.

В мае этого года он на своей машине приехал в лес недалеко от города и забрал из тайника больше 500 граммов наркотического вещества.

Его задержали сотрудники УФСБ. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Кроме того, у туляка конфисковали в пользу государства автомобиль Volvo XC 90, системный блок и телефон iPhone 15 Pro.