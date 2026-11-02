В Калуге женщина за деньги фиктивно регистрировала иностранцев
38-летняя жительница Калуги, у которой уже была судимость, согласилась помочь иностранцам с регистрацией.
Ей пообещали заплатить, и она подала нужные документы, чтобы 12 человек числились прописанными в её квартире. При этом никто из них жить там не собирался, рассказали 2 ноября в полиции.
За каждого иностранца женщина получила по 2 тысячи рублей. Сейчас на неё завели уголовное дело.
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