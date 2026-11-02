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Новость дня Криминал

В Калужской области задержали 13 человек за организацию незаконной миграции

Дмитрий Ивьев
02.11, 09:31
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По данным следствия, с 2019 по 2023 год 68-летняя женщина создала преступную группу, чтобы помогать мигрантам незаконно оставаться в России. Для этого делали фиктивные документы — например, оформляли людям липовую регистрацию и «трудоустройство»: так иностранцы могли проще получить вид на жительство.

В схему были вовлечены в том числе двое бывших сотрудников правоохранительных органов: они использовали свои связи, чтобы ускорить оформление бумаг. С каждого мигранта участники группы брали от 200 до 350 тысяч рублей.

Преступную схему раскрыли сотрудники УФСБ и УМВД региона. Сейчас 13 фигурантов дела под разными мерами пресечения — кто-то в СИЗО, кто-то под домашним арестом, кому-то выдали подписку о невыезде. На имущество подозреваемых наложен арест — общая сумма превышает 48 миллионов рублей. Следствие продолжается.

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