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Силовики отчитались о значительном снижении преступности среди мигрантов

В пятницу, 30 октября В Калуге состоялось заседание межведомственной группы по противодействию миграционной преступности с участием полиции, ФСБ, СК и других профильных ведомств.
Михаил Тырин
31.10, 11:18
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За девять месяцев 2026 года зафиксировано существенное ужесточение миграционного контроля. Количество постановок на учет, выдач разрешений на временное проживание, видов на жительство и гражданства заметно снизилось.

На фоне этого в разы выросло число аннулированных видов на жительство (-31%), закрытых въездов (+44%) и вдвое - принудительных выдворений.

Дополнительно с 2026 года расширен запрет на привлечение мигрантов по патентам: теперь он действует в курьерской сфере, индустрии красоты, на транспорте и в розничной торговле.

Результатом принятых мер стало снижение криминальной активности в миграционной среде на 75%.

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