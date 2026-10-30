Осуждённому за похищение человека и взлом квартиры отказали в переводе в колонию-поселение

39-летний мужчина отбывает шестилетний срок в колонии строгого режима. Его признали виновным в том, что вместе с сообщниками он взломал дверь в квартиру жителя Спас-Деменского района, а потом под угрозами заставил мужчину поехать в МФЦ и сняться с регистрационного учёта — так преступники пытались закрепить за собой жильё, полученное в результате мошенничества.

Осуждённый попросил суд перевести его из колонии строгого режима в колонию-поселение после того, как отбыл часть срока.

Прокурор возражал: по его мнению, нет достаточных оснований считать, что мужчина исправился. Суд согласился с позицией прокуратуры и в переводе отказал.