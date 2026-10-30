В Калуге таксист украл у клиентки 200 тысяч рублей

Жительница Калуги обратилась в полицию, когда у неё пропало личное имущество, а с банковского счёта исчезли деньги. Общий ущерб превысил 200 тысяч рублей.

Полицейские нашли подозреваемого — это 37-летний мужчина, который работал таксистом. По версии следствия, он вез женщину с мужем, а потом обнаружил в машине забытую сумку. Внутри были телефон, наличные и банковские карты. Таксист переставил сим-карту из телефона клиентки в свой аппарат и перевёл деньги на свой счёт. Все средства он потратил на собственные нужды.

Против мужчины завели уголовное дело о краже, сейчас он находится под подпиской о невыезде.