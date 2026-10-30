Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге таксист украл у клиентки 200 тысяч рублей
Криминал

В Калуге таксист украл у клиентки 200 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
30.10, 13:32
1 534
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Жительница Калуги обратилась в полицию, когда у неё пропало личное имущество, а с банковского счёта исчезли деньги. Общий ущерб превысил 200 тысяч рублей.

Полицейские нашли подозреваемого — это 37-летний мужчина, который работал таксистом. По версии следствия, он вез женщину с мужем, а потом обнаружил в машине забытую сумку. Внутри были телефон, наличные и банковские карты. Таксист переставил сим-карту из телефона клиентки в свой аппарат и перевёл деньги на свой счёт. Все средства он потратил на собственные нужды.

Против мужчины завели уголовное дело о краже, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
3 оценили
33%
0%
67%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IllLdkpNWXE1dWxld25WQmM0Y1NRVlE9PSIsInZhbHVlIjoibGpIaURmN21VZFV3SEt4dEFjWEtFYWw3OHNSYk1TbWVrbmhQd0RxdVNPMzFUSUExUFV6VjhUWWtib3VBS01tQ1lqR0ZZWE5FS2NXNzgzb203dWRrcjE4N280QjhGRGxQc3R2K1Vpa0Jvb3B4OUw2VnI3UmxXcUZQNW5KVHNvZUFLUmtGdlpQVXVmZmMySDBNdDNCZUQ2ZWVVQUhMVWlhdzJwMTV3UU0zZi9tWVJPTWpyMWRqclBDZUU4Zlc4NG50OWxwM3B3akFGMk9WbDdMdjhzeEw1Rzh2dWVTdFpnRFJJRndWaiszWTd1c0lOQS8yWDhlY0Y5dkFWOUNCcW1sUEQ4cEJqaGh6QzFQMkhDOG9RbmtibWtSZGpUVkIwbGFpVHZQTVUvcWF4NVNsSU5pcGd6cFpTMTNITDliekVXVmZPWXg0bDVGY091SDJtb3B4cDB6aFZONHRwcUpzcGh2NnpiZU1KekVzTzJGT29MSnFldW5EdEM4UHZKdXkzU2RTcmRtbU9HanJPeXcrS0hvdW00MklhQjY1UzcvKzRNK2F3b0RjOGMxS1dKcEJQSkJqNDZhdE1pOFhGK2xJM3dldyIsIm1hYyI6ImM4OGQ3NzI1ZDExOTY3NjhmOGIwODgwMzJlYTRlZGMzYzRhNTA1ZjUxYzJlZTA3MzZiYjNjN2YxYzZkOWY0NzQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlgzVXJnT0JDQzdhSHNKYjhBVWxmTFE9PSIsInZhbHVlIjoiWmFIMFZMNlhUWlVnWFJ4bzVGdGZ3NHU0cFZNQnQzaXBiVlg2UVMxOW56WDNOSllYbkU2TkNNOUlQMi9YSklodGw2a2ZNKzhXWko2L3YzVFNsZ3BGcktPaUNTQW1IR3AwcEV4L0tQMXB2cjZibzlvbjNwOFVxbHFzRGlrbGthaFpPQ1g2cURuZ1pzUEplNWMzd1FCSmllZ21MdEFEejdVdE9TbnNJVnpnMVB6cWsxZ0VMcG44TGphd1JkQUxqdVpkeGh5UUY5cTJQWWc2UFJPUWRLOXRNWmUrbGRHbUVzeS9EcXdaMFh2WklFK20wODdIeE9xSnUvVVVtNEFjRTlCL2JvVW0rWG02SEFBbmpnSk1ZTHJFRkJXemdHRlorU0UrZE1Gb0FMYVd2bFVWSTNWOU5pVmNibXFYdkFkbm9RNllXNDM4dVljdEpIUjJzYjRSU1l1ZkZyNkhQcGM0Qy9PZHQwMytBZlg3OGRrY1J5YXc3dklleXNDNnc4c1FzOTl2dnRaNlBCRzNOTjNEb2dZdElBM0JOZ1k2ckQ0Q0xrTmxweHlJYS9OKy9yMlFnamdTUVFJOTNqNHFQZnZpNVZFNnJkUStjQ1hGMEcwWmp5UFpZZUk5b3ZsQkViV0M2NEduaHQzNzQ0V2pwcmhRSjFTdnd0V0N1ZjdQZ01IV1JERm03Y0hOVUxNK2tDS0xUR3NydzZ6RUt3amV1b0xsa1RHMDBqMTJrRW5vWE5DSnpIQktsZFNaQ2R2TGRXYlFkc05oYW1LdXgyc1FnenhFb1YyZFd3TFdOUVFhU0ZQRmhNMkFRYXlibytlRDZ1a1ZlcmFtMFk4bWVyaUxjbE9HMGxnRCIsIm1hYyI6IjBmYzBhNDY0OGYzM2ZhYjk4YTk5MGM4MmRlYTQ4YTM3MWNlMGY1M2MyZDVhNTYzOTM1YzI3Nzk1OWIwNDNhYjEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+