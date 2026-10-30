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Криминал

В Калуге 19-летний парень украл батареи из квартиры

Дмитрий Ивьев
30.10, 12:28
1 694
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В полицию обратился калужанин, из квартиры которого пропали вещи. Ущерб составил больше 19 тысяч рублей. В ходе расследования оперативники вышли на 19-летнего местного жителя, рассказали 30 октября в УМВД.

По данным правоохранителей, парень ехал по городу, заметил подходящий дом, вскрыл дверь и зашёл в квартиру.

Ценных вещей внутри не нашлось, и тогда он решил забрать батареи. Открутил несколько секций, сложил их в машину и уехал. Молодой человек хотел потом продать украденное, чтобы выручить деньги.

Сейчас против него завели уголовное дело о краже, а сам подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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