В Калуге 19-летний парень украл батареи из квартиры

В полицию обратился калужанин, из квартиры которого пропали вещи. Ущерб составил больше 19 тысяч рублей. В ходе расследования оперативники вышли на 19-летнего местного жителя, рассказали 30 октября в УМВД.

По данным правоохранителей, парень ехал по городу, заметил подходящий дом, вскрыл дверь и зашёл в квартиру.

Ценных вещей внутри не нашлось, и тогда он решил забрать батареи. Открутил несколько секций, сложил их в машину и уехал. Молодой человек хотел потом продать украденное, чтобы выручить деньги.

Сейчас против него завели уголовное дело о краже, а сам подозреваемый находится под подпиской о невыезде.