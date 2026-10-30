Калужанина будут судить за то, что он забрал и продал чужой телефон

39-летний мужчина нашёл в сетевом магазине телефон, который оставили в прикассовой зоне.

Вместо того, чтобы отдать находку сотрудникам магазина, он решил оставить гаджет себе. Мужчина накрыл телефон пакетом, оплатил продукты и ушёл домой.

Позже он продал телефон незнакомцу на улице и потратил вырученные деньги на свои нужды. Ущерб владелице составил 19 тысяч рублей. Теперь дело передали в суд.