Калужанина будут судить за то, что он забрал и продал чужой телефон
39-летний мужчина нашёл в сетевом магазине телефон, который оставили в прикассовой зоне.
Вместо того, чтобы отдать находку сотрудникам магазина, он решил оставить гаджет себе. Мужчина накрыл телефон пакетом, оплатил продукты и ушёл домой.
Позже он продал телефон незнакомцу на улице и потратил вырученные деньги на свои нужды. Ущерб владелице составил 19 тысяч рублей. Теперь дело передали в суд.
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