В Калуге сотрудница СИЗО взяла взятку браслетом

27-летняя женщина работала младшим инспектором в следственном изоляторе.

По данным следствия, она получила от двоих заключённых золотой браслет стоимостью 20 тысяч рублей.

За этот подарок сотрудница позволяла им звонить по телефону. Позже браслет она сдала в ломбард.

Женщина призналась в содеянном на допросе. Преступление выявили сотрудники регионального УФСИН. Сейчас дело передали в суд.