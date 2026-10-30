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Криминал

В Калуге сотрудница СИЗО взяла взятку браслетом

Дмитрий Ивьев
30.10, 11:14
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27-летняя женщина работала младшим инспектором в следственном изоляторе.

По данным следствия, она получила от двоих заключённых золотой браслет стоимостью 20 тысяч рублей.

За этот подарок сотрудница позволяла им звонить по телефону. Позже браслет она сдала в ломбард.

Женщина призналась в содеянном на допросе. Преступление выявили сотрудники регионального УФСИН. Сейчас дело передали в суд.

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