В Ульяновском округе завели дело из-за обмана с соцконтрактом

В мае местный житель подал документы, чтобы получить деньги по соцконтракту. Ему нужны были средства на покупку оборудования для своего дела.

В итоге мужчине выделили 350 тысяч рублей.

Но мужчина потратил деньги не так, как положено: купил другое оборудование, а в документах подменил названия и цены. Прокуратура это выяснила, и теперь против него возбудили уголовное дело за мошенничество. Идет расследование.