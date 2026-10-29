В Ульяновском округе завели дело из-за обмана с соцконтрактом
В мае местный житель подал документы, чтобы получить деньги по соцконтракту. Ему нужны были средства на покупку оборудования для своего дела.
В итоге мужчине выделили 350 тысяч рублей.
Но мужчина потратил деньги не так, как положено: купил другое оборудование, а в документах подменил названия и цены. Прокуратура это выяснила, и теперь против него возбудили уголовное дело за мошенничество. Идет расследование.
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