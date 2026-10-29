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Криминал

В Спас-Деменске мужчину будут судить за выращивание наркосодержащих растений

Дмитрий Ивьев
29.10, 13:12
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59-летний местный житель попал под суд: у него на участке нашли целую мини-плантацию.

Во время обыска в мае этого года полицейские изъяли 8 пластиковых контейнеров, а в них — 203 растения, содержащие наркотики.

Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Дело уже передали в суд.

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