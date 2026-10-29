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Криминал

В Калуге мужчина украл телефон в такси

Дмитрий Ивьев
29.10, 11:25
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Житель областного центра заявил в полицию, что у него пропал мобильный телефон стоимостью 50 тысяч рублей. Полицейские нашли подозреваемого, им оказался 32-летний местный житель, рассказали 29 октября в УМВД.

По версии следствия, мужчина ехал в такси на заднем сиденье и заметил чужой телефон. Он не отдал его водителю, а забрал себе. Потом вытащил сим-карту и выбросил её, а сам телефон сдал в сервис, чтобы разблокировать. Но полиция быстро выяснила, где находится похищенный гаджет и кто его взял.

На мужчину завели уголовное дело о краже. Сейчас он под подпиской о невыезде.

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