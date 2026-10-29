В Калуге мужчина подозревается в грабеже

В полицию поступило сообщение о том, что у калужанина открыто похитили деньги. Полицейские разобрались в ситуации и задержали 47-летнего местного жителя.

По версии следствия, мужчины вместе выпивали. Между ними вспыхнул конфликт, дело дошло до драки, и потерпевший упал на землю. Тогда подозреваемый подошёл к нему, схватил сумку, вытащил кошелёк и забрал оттуда 50 тысяч рублей. Пострадавший окликнул обидчика, но тот сбежал. Украденные деньги мужчина потратил.

На подозреваемого завели уголовное дело о грабеже. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. По статье за грабёж грозит до четырёх лет лишения свободы.