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Криминал

В Калуге мужчина подозревается в грабеже

Дмитрий Ивьев
29.10, 11:19
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В полицию поступило сообщение о том, что у калужанина открыто похитили деньги. Полицейские разобрались в ситуации и задержали 47-летнего местного жителя.

По версии следствия, мужчины вместе выпивали. Между ними вспыхнул конфликт, дело дошло до драки, и потерпевший упал на землю. Тогда подозреваемый подошёл к нему, схватил сумку, вытащил кошелёк и забрал оттуда 50 тысяч рублей. Пострадавший окликнул обидчика, но тот сбежал. Украденные деньги мужчина потратил.

На подозреваемого завели уголовное дело о грабеже. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. По статье за грабёж грозит до четырёх лет лишения свободы.

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