В Калуге женщина пырнула ножом знакомого

В больницу привезли мужчину с серьёзными ранами. Медики заподозрили, что травмы получены не случайно, и сообщили в полицию, рассказали 28 октября в УМВД.

Правоохранители выяснили, что к происшествию причастна 48-летняя местная жительница, у которой раньше уже были проблемы с законом.

По предварительной версии, всё случилось в квартире её сожителя. К ним зашёл знакомый, компания стала выпивать, а потом между мужчинами завязалась драка. Женщина наблюдала за ссорой, а в какой-то момент схватила нож и ударила гостя в грудь.

Пострадавший смог выйти из квартиры, его заметили соседи на лестничной клетке - они и вызвали экстренные службы.

На женщину завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Её задержали, следствие будет просить суд отправить калужанку под стражу.