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Криминал

В Обнинске задержали мужчину за поджог дома и вовлечение подростка в преступную группу

Дмитрий Ивьев
28.10, 11:52
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Сотрудники ФСБ и полиции пресекли противоправную деятельность жителя, который поддерживал запрещённую неонацистскую идеологию.

По данным силовиков, ночью 13 августа 2025 года он поджёг частный дом в Обнинске. Кроме того, мужчину подозревают в том, что он склонял несовершеннолетнего к участию в запрещённом в России преступном сообществе.

Против него завели уголовное дело о содействии террористической деятельности. Расследование продолжается.

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