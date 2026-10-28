В Обнинске задержали мужчину за поджог дома и вовлечение подростка в преступную группу
Сотрудники ФСБ и полиции пресекли противоправную деятельность жителя, который поддерживал запрещённую неонацистскую идеологию.
По данным силовиков, ночью 13 августа 2025 года он поджёг частный дом в Обнинске. Кроме того, мужчину подозревают в том, что он склонял несовершеннолетнего к участию в запрещённом в России преступном сообществе.
Против него завели уголовное дело о содействии террористической деятельности. Расследование продолжается.
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