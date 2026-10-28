В Малоярославце директор компании спрятал от налоговой больше 7 миллионов рублей
В среду, 28 октября, стало известно о завершении расследования уголовного дела.
Обвиняемым проходит руководитель компании из Малоярославца, которая занимается электромонтажными работами.
Налоговая заблокировала счета предприятия, но директор иными способами проводил расчеты.
В итоге бюджет недосчитался более 7 миллионов рублей.
- На допросе обвиняемый признал вину и в ходе расследования погасил задолженность по налогам, сборам и страховым взносам в полном объеме, - сообщили в Следственном комитете.
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