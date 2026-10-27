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Криминал

В Калуге женщина согласилась стать номинальным директором фирмы и попала под следствие

Дмитрий Ивьев
27.10, 10:54
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В Калуге женщина согласилась стать номинальным директором фирмы и попала под следствие

40-летняя жительница столичного региона оформила на своё имя компанию по просьбе незнакомца.

Мужчина предложил ей деньги за то, что она просто будет числиться руководителем, но ничего реально не делать. Женщина согласилась, отдала нужные документы, и в Калуге на неё зарегистрировали предприятие. За это она получила 15 тысяч рублей.

Сейчас по делу идёт расследование. По закону за такое преступление могут назначить исправительные работы — до двух лет.

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