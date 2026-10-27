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Криминал

В Дзержинском округе мужчина украл деньги у приятеля

Дмитрий Ивьев
27.10, 09:52
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30-летний житель Дзержинского района обвиняется в краже 10 тысяч рублей. Всё случилось, когда он пришёл к знакомому отмечать день посёлка. В квартире мужчина заметил, как хозяин достал деньги из шкатулки, и решил их забрать.

Когда приятели вышли из дома, обвиняемый под предлогом, что хочет зайти в туалет, вернулся в квартиру без ведома друга и вытащил из шкатулки 10 тысяч рублей. Это увидела родственница хозяина квартиры и рассказала ему.

Потерпевший догнал приятеля, забрал свои деньги и вызвал полицию. Мужчину доставили в отдел, а теперь уголовное дело направили в суд.

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