В Калуге москвичи украли инструменты с дачи

Двое жителей Москвы 16 и 24 лет украли с чужой дачи в Калуге электроинструменты на 17 тысяч рублей.

По данным следствия, молодые люди отдыхали на даче у одного из них. Парень заметил, что на соседнем участке кто-то работает с инструментами, и решил их украсть. Он подговорил приятеля, и когда соседей не было дома, они пробрались на участок. Один из парней разбил окно, после чего оба зашли в дом и забрали инструменты, а потом спрятали их у себя.

Хозяйка дачи обнаружила пропажу и вызвала полицию. Когда правоохранители уехали, испугавшиеся воры пришли к женщине и признались в краже.

Теперь дело передали в суд.