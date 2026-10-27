Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге москвичи украли инструменты с дачи
Криминал

В Калуге москвичи украли инструменты с дачи

Дмитрий Ивьев
27.10, 12:06
1 730
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Двое жителей Москвы 16 и 24 лет украли с чужой дачи в Калуге электроинструменты на 17 тысяч рублей.

По данным следствия, молодые люди отдыхали на даче у одного из них. Парень заметил, что на соседнем участке кто-то работает с инструментами, и решил их украсть. Он подговорил приятеля, и когда соседей не было дома, они пробрались на участок. Один из парней разбил окно, после чего оба зашли в дом и забрали инструменты, а потом спрятали их у себя.

Хозяйка дачи обнаружила пропажу и вызвала полицию. Когда правоохранители уехали, испугавшиеся воры пришли к женщине и признались в краже.

Теперь дело передали в суд.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
50%
0%
50%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InlnOWYwNjMrVkRqRG52RUw5Sm5LWEE9PSIsInZhbHVlIjoiZjJFK3U1UHBwZ3JzQnVqTTBpZ3VEL2ZmWGlsSHUwTFZKOXpDV3c5N3VXc3hOd0w4UmdCeGNORElnVDhIb0srd1Z3cm5ZMFV4THVMd0NuL3ZZOW9IRTJHREJEWWY4K0NHaEYvb0pUTnV1Y2N4NnM0SXRwL2h0SjE0em1YdXBIajRUd2NXaDRuSG43TlhDMlhFVG4zUERlUEh0cjU2anYwY29jai80K1pmcnhsclc0WkRYV3BmNXpGcVZyenI5K214VEFyWCs2c2ExWURzM24rd1BHOXhJWC9QNkFDNm5zRWpjRHRVUmQrVCt2T0VUUktqTGdhODcxdk9iQU5BUmg3UU9uS045Tm1RdTY3NmZIU2RPbFBDOEZkQjFmV0hhbnN1S1RRWkxYS1I4YVNjdWFZOG4ySkRiclRUSTMwaGZaTGoxTERQbXU1UlQ0djFTQ2plaGZXVGEzR0VOTDNHejh1VnZWQzRIS2Z2VllpYVkyZVFUWUI2bjBCbVo5U3dKcUE1Qkc4Mko5Ujd0bXpveDlUekdhby9IbHpJVWpwVmpsWjJwejlFTmJGalUwY1FLanFITnpTUFloMTlXQnZURExRQSIsIm1hYyI6ImQxNWVmMjU0M2MxZDJjMjhmMmVlOGUyY2QyNTU5ZTk4MTRmMjQwYTNlYjA5ODM4NTliY2FmNmYxMTk1YTU1OWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImNPaXY1amxMRlY2c2RTaDN6Y2VvdkE9PSIsInZhbHVlIjoiRTVIYkRsdmRVOTgvSnZTQTRpRjhGQ3JVVWc1N25nb1M3ZGlLVFIvT2MzU3lmSU81bGlKOEtSVGtMR3NqKzZDNUFEVlRGR3JFOUF4MloySkNydW5jYzVIYkF6UEtCckVGdi9kUStLOEs5dmZPYkJDbER3WklQTWNpdEVIZVMxODBKa3RpZlhwSXRvMnNmSHZoSFJJcUhFdnV3QVBwenFHMjY0TzUzcEZBRWhlWUxNSHBHY2NweGphOVRvcWNhMURYeGxEOVRaNzdHQnRCMVhEdm4vRVNMRlFla0tZQUkwdDQ0bTc4L0hQN2FqRys3eXluOXlYd0lEK01BdkZmZDVhLzQyMWtRN0M4dldrajN0NVNSaVNScFlOV1lQM3JSMkMwODIrWWxsVUdoN3FSczlaSUFpWGdVbkpEM0IvUUhUdEZDVktKcElLYS8vYmQ1b1ZkdFhYS3NqMFJzVnBLaUIvYWZuR3hJMjcxT2Erc05jRC9xTGx0K3orak01VVp4MVl3eWF0SExiSXdoNDF3MFY4V0lzRnlZL0dZcEhFMnRsS1Y1b09NNWthNTFNbHNsOUZLZDQrbjVyRVdrWWp0K0J1K3l1WG1OeUF3TFNNc25neEgxOGtycysrbTRzbmY3R1NlT05CdDFETjV0QWxMbGhoTzVZYnpBSkpmOXB2djlCUjVVUXhkd01vNW5CTHJTaDRWVStRZHNrWWRDaDgrWVhGMzFGenJPYkxRSVcrY2VXaUJid2plQlIvZml1bVlYWmVvWUNRdllIeUs0bGpLR1RPNUlYNTZ0M2QwRWNIaDZQUDg4Z0lxSmhRVm9UTjh2K2RiY3M2QlpoK0EwZU1rSjNQOSIsIm1hYyI6ImIwYzI0MGM2ZTBjYTEyNDAxNTIzOTY2ZTU3NTBhNmRiMzliY2JhZjE5ZDc5ZWE0NGU2OGI0Y2Q5MGRmYzFhY2IiLCJ0YWciOiIifQ==
18+