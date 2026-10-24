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Новость дня Криминал

Жительница Калуги получила три года колонии за наркотики и кражи в магазинах

Как сообщила в субботу, 24 октября областная прокуратура, 31-летнюю женщину из Калуги суд приговорил к 3 годам и 1 месяцу колонии общего режима.
Михаил Тырин
24.10, 11:28
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Её признали виновной в кражах из сетевых магазинов и в покупке и хранении крупной партии наркотиков для себя.

В апреле и мае 2026 года она вынесла из магазинов товары на сумму больше 16 тысяч рублей. А в апреле того же года через закладку купила наркотики и хранила их при себе. Полицейские задержали женщину и изъяли наркотики.

Суд согласился с доводами прокуратуры и назначил наказание.

Телефон Huawei, которым она пользовалась при покупке наркотиков, забрали в доход государства.

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