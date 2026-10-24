В Боровске завершилось уголовное дело об афере на девять миллионов в ломбарде

Как сообщила в пятницу, 23 октября областная прокуратура, две местные жительницы, работавшие товароведами-оценщиками, признаны виновными в присвоении почти 9 млн рублей

Как выяснилось в ходе следствия, с июня 2019-го по октябрь 2021 года женщины оформляли липовые залоговые билеты на несуществующие ювелирные украшения — и таким образом забирали себе деньги организации.

Прокуратура Боровского района поддержала обвинение. Суд назначил 48-летней подсудимой 3 года 6 месяцев колонии общего режима, а 36-летней — 3 года лишения свободы с отсрочкой: наказание она начнёт отбывать, когда её маленькому ребёнку исполнится 14 лет.