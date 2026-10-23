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Криминал

Шесть калужан стали жертвами онлайн-мошенников за сутки

Дмитрий Ивьев
23.10, 16:38
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За последние 24 часа в полицию региона поступило шесть заявлений о мошенничестве через интернет и мессенджеры, рассказали в УМВД.

Пострадали люди в возрасте от 20 до 62 лет. В общей сложности злоумышленники выманили у них больше 814 тысяч рублей.

Самый крупный ущерб - 500 тысяч рублей - понесла 37-летняя калужанка. Мошенник связался с ней в популярном мессенджере и под видом оплаты за строительные работы выманил деньги. Ведется расследование.

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