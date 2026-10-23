Шесть калужан стали жертвами онлайн-мошенников за сутки

За последние 24 часа в полицию региона поступило шесть заявлений о мошенничестве через интернет и мессенджеры, рассказали в УМВД.

Пострадали люди в возрасте от 20 до 62 лет. В общей сложности злоумышленники выманили у них больше 814 тысяч рублей.

Самый крупный ущерб - 500 тысяч рублей - понесла 37-летняя калужанка. Мошенник связался с ней в популярном мессенджере и под видом оплаты за строительные работы выманил деньги. Ведется расследование.