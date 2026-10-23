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Криминал

В Ферзиково мужчина получил ножом в живот

Дмитрий Ивьев
23.10, 09:53
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В суд передали дело против 33-летнего жителя Тульской области. Его обвиняют в том, что он серьёзно ранил своего знакомого.

Всё случилось в апреле 2026 года в посёлке Ферзиково. Мужчины вместе выпивали, и между ними вспыхнул конфликт. В какой-то момент обвиняемый достал складной туристический нож и ударил приятеля в живот. Пострадавший получил тяжёлые травмы.

Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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