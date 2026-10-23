В Ферзиково мужчина получил ножом в живот

В суд передали дело против 33-летнего жителя Тульской области. Его обвиняют в том, что он серьёзно ранил своего знакомого.

Всё случилось в апреле 2026 года в посёлке Ферзиково. Мужчины вместе выпивали, и между ними вспыхнул конфликт. В какой-то момент обвиняемый достал складной туристический нож и ударил приятеля в живот. Пострадавший получил тяжёлые травмы.

Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.