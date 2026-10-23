Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге кладовщик украл из магазина технику на 670 тысяч рублей
Криминал

В Калуге кладовщик украл из магазина технику на 670 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
23.10, 11:06
1 1705
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В областном центре задержали 20-летнего парня из Ленинградской области. Его подозревают в краже товаров со склада крупного магазина бытовой техники, рассказали в полиции. Ущерб составил больше 670 тысяч рублей.

Молодой человек устроился в магазин кладовщиком на подработку. Из-за долгов по кредитам он решил похитить товар, чтобы потом продать и расплатиться с долгами. Несколько дней парень выносил со склада дорогие мобильные телефоны и компьютерное оборудование. Потом он продал технику в другие магазины и третьим лицам, а деньги потратил.

Сейчас подозреваемого взяли под стражу. Против него возбудили уголовное дело о краже.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
8 оценили
50%
0%
13%
13%
25%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjIxQUpCNzBDaDlLcnJnWW45T0NxL1E9PSIsInZhbHVlIjoiSkR1Mnc1LzVIdU5mZDZRZkIxcGNyM1dxZTdrZDV5OGUyY3FjZUhCZjRRZlpnRTdHZW5tYTJWbkRPZjArMXJTNTEzMjljNjkrT3Axc3Z0UStkVzR0K1VOZGQ0anhrY3J1WnJvekVjdVFaWUhGUHZaYkU4cSsrZnhQRm4yVGRBeVRVWVJjYko5RE1xWndOcjFvOHJuUG0vSFB6Y2ZKL0ZTS0h6RFZTaG9RV201Y285SitzRXRXTHZmdVhKaXNIME56WVZ0OGd6dEdBbnc2UWwxV3U5bW9BMlYzZTlkVlNUUWhsZ3g5c1Q4ZFR0QVBRN0VneElKbnUraVpUb3M2RWpWQWkzQnVpamo0UUZjNUhiV0F3bkhadVVNUGVSN1daZDNrQlRva1BTOHVaRkpCU3lpMnZ5S0tvMnBpOHRpNGN1Q0FDWVBLYURmVTVzREVHZ1ljMGFVMG9IRGFzK1VoeXRrWmI1dFRVMEJRbXAweUpmajJqLzZoblJ5MjJ3TFpWRkEraUFOZEs5SVNZVHZqYWtCWWFvaVdoa2QxUy9HWGgwVXAxclYrN3Q1WlB2QkZYaEFRMGFqTGFQZ3BManB4d2kyYSIsIm1hYyI6IjgwZGIxYmJjNTZiOWFhOGEzNDVlMzhmNmQ1ZDJlMDYxNzgwYjhiOTQwYjNhYWY3N2EwNzVjMWZiOWE4MTQxYjUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im14TExEWGlwNnFNWFo4bGhBdyt3b1E9PSIsInZhbHVlIjoiS0d4UTM2bmpWT3k4aVVGNlNibnFkM0ErR3FXSUhzT0tYNjZZUk5wS0JNL0RRQnMrWCtUeEpZY05HczFYbTV5VENCeGRPbTNDZUFPOG1pSHlEYkZOdU1tVWFlRmYwbjJTMkxaT1BjdUplOHZSQlIya3JMWm92OW1RRmRyNTMyUVAwSWoyTW9oSlRyWko3QXdad2VldVRzRU52THBmTFEvazBsL1ZNc0JTNmdoRm9VYmpaam9EcldXMFM3cGxHWUFuRVErUVJqM3NScERyR2Z3OS9XdG9pMloxUDkrUGhiZnFpN0tBUHpWTGkxVnRrbW5hMDk2bXd0dGlSRzE5dDBwazhQYUN2dUF5anlrUWliR3pQZnhpcXdrdDJoWjVSdEx6bkdiSCtvZ2l5dXJSSmhoZDFTdzM4WXRrMzNJWWt1cjBxdDdmaGM0UTRkajd1UFdrdWNMNEV2NWtYSnZNeDhORnR5YWxJaEhoYlZlWlBsbDA1NlpNWCtsd0dJUVA4dm1XcWhpbllFazlzbEhrZzNrY0FzOVNEQ211bHB6WnBLWDdub3NRT1VrOE5lLzJLeXF2ejBacWZMaW1JMXJWRWhBRXVjbWJmd2pkVXJQZ2g3REVZbko2SEZ5alVyaHNOSktqc0F6WCt1SFpjY2xDT0pXYWxudnN5a3ZEWVVwNGlhUk9aeVJGTXBJNysrTnlCbTBIenM4VmdrWWdRMm95WTRZcXdiZ0hhTHlGZWVvZmxMQythVWhkSVQ2eGU1ZDJPWXJHZjFMOWk5WSsyYWUxaDgxSXUwTTJXSFkwWGtQc0llQlJ0WUF0c0lUMWF3bDZIbDJqUzZMUDMrc1dGcG1WT2NrYSIsIm1hYyI6IjA0MDE3YzhhNjg5NDE1NjI4ODJmOGQ3MTEyNWI5Zjk3NGQ1NjI0MzgzNGEwZDg4MjI3ZDNiMGIxNTk5YjcxNDUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+