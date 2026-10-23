В Калуге кладовщик украл из магазина технику на 670 тысяч рублей

В областном центре задержали 20-летнего парня из Ленинградской области. Его подозревают в краже товаров со склада крупного магазина бытовой техники, рассказали в полиции. Ущерб составил больше 670 тысяч рублей.

Молодой человек устроился в магазин кладовщиком на подработку. Из-за долгов по кредитам он решил похитить товар, чтобы потом продать и расплатиться с долгами. Несколько дней парень выносил со склада дорогие мобильные телефоны и компьютерное оборудование. Потом он продал технику в другие магазины и третьим лицам, а деньги потратил.

Сейчас подозреваемого взяли под стражу. Против него возбудили уголовное дело о краже.