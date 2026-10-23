В калужской подпольной лаборатории нашли 35 килограммов наркотиков

В пятницу, 23 октября, ФСБ сообщила о задержании троих человек.

По версии следствия, они организовали нарколабораторию, в которой нашли 35 килограммов запрещенных синтетических веществ.

Сейчас ведется расследование уголовного дела. Подозреваемым грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного срока.