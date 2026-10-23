В калужской подпольной лаборатории нашли 35 килограммов наркотиков
В пятницу, 23 октября, ФСБ сообщила о задержании троих человек.
По версии следствия, они организовали нарколабораторию, в которой нашли 35 килограммов запрещенных синтетических веществ.
Сейчас ведется расследование уголовного дела. Подозреваемым грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного срока.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь