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Новость дня Криминал

В калужской подпольной лаборатории нашли 35 килограммов наркотиков

Дмитрий Ивьев
23.10, 09:17
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В пятницу, 23 октября, ФСБ сообщила о задержании троих человек.

По версии следствия, они организовали нарколабораторию, в которой нашли 35 килограммов запрещенных синтетических веществ.

Сейчас ведется расследование уголовного дела. Подозреваемым грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного срока.

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