В Калуге подростки попались на торговле наркотиками и ложном минировании школы

Следователи закончили разбираться в деле группы калужских подростков. По данным следствия, 17-летнему парню в «Телеграме» предложили заработать - нужно было распространять наркотики. Он согласился и втянул в это своего 17-летнего друга.

Молодые люди действовали по указаниям неизвестного куратора: через тайник они забрали партию наркотиков в 14,62 грамма, что является крупным размером. Распространять запрещённые вещества они собирались через закладки, но подростков задержали полицейские.

Кроме того, один из парней в мае позвонил в экстренные службы и соврал, что одна из школ Калуги заминирована. Он сделал это из хулиганства.

На допросах подростки признались в содеянном. Сейчас они находятся под стражей, а уголовное дело уже передали в суд.