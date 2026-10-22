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Криминал

В Кировском округе у мужчины забрали мотоцикл за пьяную езду

Дмитрий Ивьев
22.10, 12:27
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37-летний местный житель попался на управлении мотоциклом «BSE Z3L Spek Orange» в нетрезвом виде, рассказали в прокуратуре.

В июне его остановили сотрудники ГАИ, но проходить медосвидетельствование мужчина отказался.

Оказалось, что раньше его уже наказывали за такое нарушение. На этот раз суд вынес более строгое решение: год принудительных работ и запрет садиться за руль в течение трёх лет. Кроме того, мотоцикл конфисковали.

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