В Кировском округе у мужчины забрали мотоцикл за пьяную езду
37-летний местный житель попался на управлении мотоциклом «BSE Z3L Spek Orange» в нетрезвом виде, рассказали в прокуратуре.
В июне его остановили сотрудники ГАИ, но проходить медосвидетельствование мужчина отказался.
Оказалось, что раньше его уже наказывали за такое нарушение. На этот раз суд вынес более строгое решение: год принудительных работ и запрет садиться за руль в течение трёх лет. Кроме того, мотоцикл конфисковали.
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