В Кировском округе у мужчины забрали мотоцикл за пьяную езду

37-летний местный житель попался на управлении мотоциклом «BSE Z3L Spek Orange» в нетрезвом виде, рассказали в прокуратуре.

В июне его остановили сотрудники ГАИ, но проходить медосвидетельствование мужчина отказался.

Оказалось, что раньше его уже наказывали за такое нарушение. На этот раз суд вынес более строгое решение: год принудительных работ и запрет садиться за руль в течение трёх лет. Кроме того, мотоцикл конфисковали.