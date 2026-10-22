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Криминал

В Калуге женщина отдала мошенникам 2,6 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
22.10, 16:05
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Пенсионерка из Калуги попалась на уловку аферистов.

Сначала ей пришло сообщение о взломе аккаунта на «Госуслугах». В нём был номер, куда нужно было позвонить. Женщина позвонила, ей продиктовали, что делать, и она сама сообщила присланный код.

Дальше мошенники разыграли целую историю: пенсионерке сказали, что на неё оформили доверенность и пытаются взять кредит под залог её квартиры. Чтобы спасти деньги, ей велели снять все накопления и передать их доверенному лицу. Поверив, калужанка сняла со счёта 2,6 миллиона рублей и отдала их незнакомке, которая назвала кодовое слово. Потом ей ещё стали говорить про сделку с квартирой - тут женщина наконец поняла, что её обманывают, и пошла в полицию.

Курьера мошенников нашли. Им оказалась 50-летняя жительница Ярославской области. По её словам, она просто искала работу и откликнулась на вакансию курьера. Ей сказали съездить в Калугу, забрать посылку и передать её в Москве другому человеку. За эту работу женщина получила 5 тысяч рублей и потратила их на себя.

Сейчас против неё возбуждено уголовное дело о мошенничестве, она находится под стражей. Расследование продолжается.

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