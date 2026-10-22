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Криминал

Калужанка украла детскую коляску, чтобы возить воду

Дмитрий Ивьев
22.10, 09:53
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В Дзержинском округе раскрыли кражу. У местного жителя из подъезда пропала прогулочная коляска. Ущерб оценили больше чем в 41 тысячу рублей, рассказали в полиции.

Полицейские нашли подозреваемую. Ею оказалась 60-летняя жительница округа. Женщина ночью зашла в подъезд, заметила коляску и решила её забрать. Она хотела возить в ней фляги с водой.

Теперь дело передали в суд. Там решат, какое наказание назначить женщине.

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